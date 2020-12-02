南市警少年隊今年10月接獲民眾檢舉，指出台南市東區某大樓內，疑似有交易毒品跡象，少年隊接獲情資後，立即派員喬裝晨運民眾在附近觀察，經警方長期跟監後，鎖定郭姓嫌犯涉有重嫌，同時在郭嫌房間內發現大量毒品，儼然小型毒品分裝工廠，還查獲改造手槍2把，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》移送台南地檢署偵辦。

警方指出，郭嫌生性狡猾，出入大樓時間極不固定，即便外出，也會不斷變更到達目的地的路線，導致警方跟監數次險些曝光。警方於12月看準時機，持台南地方法院核發的搜索票，分散埋伏在目標大樓附近，等到郭嫌剛出大門，還沒有戒心的時候，迅速壓制郭嫌，起初郭嫌仍激烈反抗，直到警方出示搜索票後，才乖乖配合。

嫌犯藏匿的大樓住處，儼然為一個小型的毒品分裝工廠。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

據悉，警方於郭嫌大樓住處，起出安非他命37.8公克、毒品咖啡包215包（毛重1535公克）、第三級毒品粉末648公克、一粒眠157公克、研磨機、磅秤及封口機，數量相當龐大。此外，警方還意外在鞋櫃內查獲改造手槍2把、子彈5顆，全案已移送南檢偵辦。

市警局長詹永茂表示，毒品對於少年的誘惑及戕害極深，這次能破獲這批毒品來源，實屬難能可貴，警方將持續兢兢業業、克盡職責，積極追溯毒品源頭，保護民眾人身安全。

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(中時 )