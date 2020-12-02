據《每日郵報》報導，埃及名模爾希米（Salma al-Shimi）在今年才剛重新開放的左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）前扮成法老拍性感照，但所穿著的法老服裝被修改成半裸式，大露香肩與「巨大半球」，加上女模在鏡頭前大擺性感姿態，不僅讓許多網民狂批對古蹟大不敬，她與攝影師皆因此遭到警方短暫拘留。

一名埃及名模在知名的左塞爾金字塔前扮成法老拍性感照，不僅讓許多網民狂批對古蹟大不敬，她與攝影師皆遭到警方短暫拘留。

Mısır'da polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimi'nin pozlarını çeken fotoğrafçıyı, müstehcen olduğu gerekçesiyle gözaltına aldıhttps://t.co/TUwwOXjZC5 pic.twitter.com/C6jIzLJTYU — ENSONHABER (@ensonhaber) December 2, 2020

報導指出，爾希米本周一時在埃及歷史地標薩卡拉（Saqqara）的左塞爾金字塔前拍性感照，引發網路熱議。許多網民傳聞，爾希米的穿著已經背叛了埃及古老文化傳統，也違反了埃及考古省當局的古蹟拍照相關規定。不過也有網友懷疑，「難道當局真的有任何一條規定禁止在歷史古蹟前拍照嗎？就算並非不雅，只不過完全現代風格也不行」？

報導稱，由於在埃及已引發爭議，爾希米已刪除在IG上的相關法老性感照。除了爾希米與攝影師遭警方短暫拘留之外，目前警方已就是那些工作人員允許他們進入當地拍照展開調查。

左塞爾是埃及第三王朝法老左塞爾的陵墓，也是埃及第一座金字塔；其所在地薩卡拉更是埃及古代大型墓地，也是聯合國教科文組織指定的世界遺產。

埃及當局近期已加強對古物文化的形象保護，法院甚至已將分享對古蹟不尊重的社群網紅們判決入獄。如在2018年12月，丹麥一對攝影師情侶在古夫金字塔頂端相擁親熱，雖然在社群網路上引爆話題，引起埃及當局揚言要將其繩之以法，而帶領這對情侶的女導遊也因此遭捕。

(中時新聞網)