全球照明領導品牌昕諾飛（Signify）於第四季發表其新UV-C產品組合，包括吸頂式空氣消毒燈、壁掛式紫外線消毒燈、桌上型UV-C消毒燈等，因應歐美第三波疫情來襲，荷蘭頂級足球俱樂部恩荷芬（PSV）及德國最大連鎖超市集團雙雙於近期導入昕諾飛UV-C紫外線光源產品。

昕諾飛於第四季推出三款UV-C紫外線光源產品，包含吸頂式UV-C空氣消毒燈、壁掛式UV-C消毒燈與桌上型UV-C消毒燈。壁掛式及桌上型皆通過專業SGS認證，不但能有效壓抑空氣中細菌量，使用壽命更長達9,000小時。經實驗室檢測顯示，兩款產品照射物品表面 6秒後即可抑制99％的新型冠狀病毒，目前經測試所有細菌和病毒皆對UV-C紫外線消毒作出反應。

吸頂式及壁掛式紫外線消毒燈適用於醫院候診間、公共廁所、餐廳、幼稚園等公共場所，而桌上型UV-C消毒燈則可放置於家中或小坪數辦公空間，為了避免長時間接觸UV-C紫外線輻射可能對眼睛和皮膚造成傷害，特別加入感測器與計時器定時功能，避免細菌與病毒侵擾的同時也多一層對使用者的保護。

桌上型UV-C紫外線消毒燈可因應房間大小和需求來選擇15、30和45分鐘三個不同長度的照射消毒時間，消毒範圍長達3米。UV-C紫外線能破壞微生物的細胞、細菌或病毒的基因組織，使其無法繁殖，在波長254nm時發出輻射峰值，而該峰值接近於滅活細菌的峰值波長，因此非常適合用於空氣淨化及物體表面進行消毒。

昕諾飛前身為飛利浦照明（Philips Lighting），於UV-C紫外線應用擁有超過35年的豐富經驗。近期波士頓大學更證實其UV-C紫外線光源可有效抑制新冠病毒（COVID-19）的SARS-CoV-2病毒活性。波士頓大學醫學微生物學副教授Anthony Griffiths博士及其團隊於病毒研究中使用昕諾飛UV-C紫外線光源產品，探索不同劑量UV-C紫外線光源照射對接種材料表面病毒的滅活能力，發現使用每平方釐米22毫焦耳（mJ/cm2）的輻射劑量（輻射時間25秒），即可抑制99.9999％的新型冠狀病毒。

(工商 )