輝達（NVIDIA）最新GeForce RTX 3060 Ti系列顯卡，即將於3日台北時間晚上10點、全面同步上線開賣，微星（2377）也率先公布全系列新品規格，首波含括MSI Gaming／Gaming Trio、MSI Ventus等三大系列共五款規格型號新品。

微星MSI GeForce RTX 3060 Ti系列顯卡新品，支援NVIDIA GeForce平台開創性的三大技術，包括目前已有逾25款遊戲運用大幅提升遊戲幀率的NVIDIA DLSS技術、可提供更低延遲和更出色回應速度的NVIDIA Reflex技術，還有可提高音訊和視頻品質的NVIDIA Broadcast，讓無論是PC遊戲者、直播主、創作者，亦或在《電馭叛客2077》、《決勝時刻：黑色行動冷戰》、《看門狗：軍團》…等支援光線追蹤效果的遊戲中，能提供更好的遊戲體驗。

採全新外觀三風扇設計的MSI GAMING TRIO系列，在性能、低溫和低噪提供出色的平衡表現。運用了全新的TORX Fan 4.0風扇，成對的扇葉與扇框組合設計，能將氣流更集中導入第二代TRI FROZR散熱系統。加上Mystic Light的RGB絢爛燈效附載於顯示卡的外側，可通過Dragon Center 軟體中的Mystic Light Sync和Ambient Link與零組件RGB裝置連動控制。

同樣導入第八代TWIN FROZR架構的MSI GeForce RTX 3060Ti GAMING系列顯卡，以全新進化設計、有效地將氣流快速引入散熱系統中，加上先進的氣流導向技術，在不影響散熱性能下仍展現極佳的靜音效果。

至於大受歡迎的VENTUS系列高CP值顯卡新品，則採用散熱效能佳的TORX Fan 3.0風扇設計，提供三風扇和雙風扇兩款選擇。不論是工作還是娛樂，VENTUS系列都回歸專注於性能，以強大的散熱系統、強化背板、與極簡工藝美學設計，輕鬆駕馭任何風格的主機。

(工商 )