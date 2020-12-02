徐若瑄和長澤雅美在片中有精彩對手戲。（海樂影業提供）

日本連續劇《信用詐欺師》在電視螢幕創下極高收視率，2019年首度搬上大銀幕，以電影版《信用詐欺師JP》口碑票房雙收，原班人馬攜手再度合作2020年續集電影《信用詐欺師JP：公主篇》，今年於日本上映時，在疫情肆虐下仍然超越首集，橫掃38億日幣票房，電影口碑更是獲得極高迴響，成為日本年度真人版電影票房第二名。這次電影內容講述新加坡的華人富豪家族遺產爭奪戰，因為角色需要會講中文的演員，曾經在日本發展多年受日本粉絲熟識喜愛，近年更成為新加坡媳婦的徐若瑄(Vivian) ，成為劇組力邀扮演富豪家中長女的不二人選，Vivian首度挑戰喜劇扮演被詐欺的女富豪，和詐欺師長澤雅美有精彩的對手表現。

徐若瑄首部監製並主演的電影《孤味》上映三週票房突破1.28億，成為今年首部破億並雄踞票房榜首的華語電影，她產後回歸影壇的首部電影《人面魚紅衣小女孩外傳》也有7300萬的票房；《信用詐欺師JP：公主篇》在日本更狂賣38億，超旺手氣讓Vivian成為票房靈丹，三部電影完全不同的角色，讓她大呼精彩過足演員戲癮，其中在《信用詐欺師JP：公主篇》，徐若瑄更猶如走伸展台般頻換華服，用符合導演設定的誇張方式詮釋任性跋扈的富家女，與《孤味》的生活內斂拘謹、《人面魚》驚悚陰沈著魔虐心的演出，截然不同讓粉絲看到精湛純熟的多變演技。

這次重返日本影壇，挑戰強悍的喜劇角色，Vivian覺得演出過程相當開心有趣，回憶拍攝和準備角色的過程，「《信用詐欺師》是日本家喻戶曉的劇集，很開心受邀參與電影版續集的演出，最大的挑戰和壓力，就是全片我要用到很多英文和日文，畢竟不是母語，所以研讀劇本時要更注意發音腔調的準確，但拍攝前我看了很多相關的預告和訪問來進入喜劇的氛圍，加上攝製團隊都很專業，很興奮一起完成了一部開心的作品！」

導演田中亮表示，電影版和電視劇最大的不同就是《信用欺詐師JP》日劇系列是走「荒謬」的喜劇路線，電影《香港浪漫篇》以及《公主篇》雖然仍涵蓋這個核心元素，但這一次他和編劇古澤良太希望在喜劇之上再加多一點感性的部分，希望人物性格和故事上可以更為豐富。

電影《信用詐欺師JP：公主篇》是全台日本影迷年度最期待的作品，本次故事以馬來西亞「蘭卡威島」作為舞台背景，世上頂尖大富豪身後留下10兆日圓遺產，但繼承人卻是誰都不知道的私生女，就在家屬尋找私生女的同時，世界各地的詐欺師們也為這遺產大集合！詐欺師三人小組怎能錯過這天大的好機會，「達子、小弟、理查」也潛入富豪家，開啟史上最大規模的詐騙計畫。電影將在12月11日於全台上映。

(中時 )