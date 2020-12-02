中國上週宣布對澳洲葡萄酒課徵反傾銷關稅，兩國關係持續惡化。值此之際，澳洲在全球的盟友今天聯合發聲相挺，包括台灣，矢言多喝澳洲酒，減輕中國制裁的負面效應。

法新社報導，中國對澳洲葡萄酒課徵高達212%的關稅，是一連串貿易制裁的最新一波舉動；評論家認為，這些措施是出於政治動機。

對此，澳洲的盟友，包括台灣和美國，相繼承諾採購澳洲葡萄酒。

台灣的外交部推文表示：「我們與#澳洲團結一致，在外交部（@MOFA_Taiwan）提供#自由佳釀（#FreedomWine）。」

美國國家安全會議（National Security Council）表示：「澳洲葡萄酒會出現在白宮本週的假期酒會上。」

國家安全會議還說：「中國的愛酒人因為北京對澳洲酒商施加強制性關稅，將錯失美酒，真可惜。#澳洲加油！（#AussieAussieAussieOiOiOi!）」

澳洲先前調查中國在境內的情報活動，並呼籲探究2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的起源，兩國關係本已不佳，現在又更惡化。

澳洲釀酒業者說，新課徵的關稅可能意味獲利頗豐的中國市場已經玩完了。

澳洲的富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）表示，將把目光轉向其他「重要的奢侈品成長市場」，並刪減成本，因為損失的銷售額占了30%收益。富邑旗下的高級品牌包括奔富（Penfolds）等。

由19個民主國家諸多議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）也來助陣，數名議員承諾暫捨紐西蘭的黑皮諾（Pinot noir）、挪威烈酒阿夸維特（aquavit）或日本清酒，改喝澳洲葡萄酒。

在香港，「#團結支持澳洲」（#SolidaritywithAustralia）的標籤在推特上掀起熱潮，流亡中的香港民主運動青年羅冠聰也說：「我不怎麼喝酒，但我想我要去買一瓶澳洲葡萄酒。」

(中央社)