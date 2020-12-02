印尼在今年７月宣布印尼移工擬從明年起實施「零付費」，包括來回機票、簽證費、住宿費等都將由我雇主負擔，上看７萬至１０萬元，但我國發文詢問、１０月底印尼回文，但勞動部要求計畫細節，勞動部部長許銘春今天表示，已收到印尼回覆，預計１２月中旬針對零付費討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「長照機構勞動權益保障」議題，邀請勞動部等部會專案報告。

立委葉毓蘭表示，印尼看護工占台灣看護工比率達76％，現在被漲價外又被凍結，勞動部如何協助特別弱勢國人的需求；許銘春表示，勞動部提供如移工延聘、轉換名額不受限制等服務，但也呼籲雇主可以考慮如泰國、菲律賓、越南等國移工。

許銘春下午時指出，近期透過外館與印尼希望在１２月中旬針對「零付費」事情討論，印尼在今天中午回應願意用視訊的方式來討論「零付費」，但包括如何談、成功與否、未來針對弱勢家庭如何協助，但有些東西牽涉外交談判，目前不適宜釋出消息。

(中時 )