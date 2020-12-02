繼前一日大漲1.7%後，周三韓國股市再勁揚近1.6%，再次刷新歷史高點。美國記憶體晶片大廠美光上修2021財年第一季（截至12月3日）營收、毛利率與獲利預測，帶動晶片股勁揚，而新冠疫苖的進展與美國可能提出新的紓困措施，亦帶來提振。

周三南韓KOSPI指數收盤大漲1.58%，為2,675.9點，再創新高。

受惠於11月強勁的晶片出口數據與美光上修財測，三星電子上漲2.51%，股價創下歷史新高。SK海力士飆升8.46%，站上近20年高點。這兩檔股票就占了KOSPI指數總市值約三成。

美國參議院多數黨領導人麥康諾（Mitch McConnell）周二雖然拒絕接受由兩黨議員提出的9080億美元紓困案，但表態支持可以將新一輪紓困措施納入國會必須在12月11日之前通過的聯邦撥款法案。

今日外資買超韓股5141億韓元。

韓元今日收漲0.49%，報1,100.8兌一美元，創下2018年6月中旬來新高。

(時報資訊)