廣達(2382)營收中約有一半來自伺服器的貢獻，而旗下雲達就就是貢獻伺服器營收的核心。雲達總經理楊麒令今天表示，雲達未來5G、AI、雲端商機，將著重整合資訊 (IT)、通訊(CT)、軟體，企業專網(私網)商機將在明年發酵，目前台灣、日本各有一家業者進入驗證階段，驗證通過後，最快明年5月放量生產，公網商機則估2021-2022年才會發酵。雲達伺服器需求穩健，今年第4季訂單強勁，明年也樂觀，可望維持雙位數成長目標，在5G公網、私網商機發酵帶動下，成長幅度將再優於今年。

不同於宏碁(2353)鼓勵內部創業的「小金雞」獨立策略，雲達總經理楊麒令避談上市櫃議題，連營收和獲利也都三緘其口。

針對近期鴻海(2317)傳出將在威州擴大伺服器業務，廣達是否也同步擴大就地服務客戶？楊麒令表示，站在客戶角度設計產品，比生產地在那裡重為重要。廣達的優勢就是動作很快，目前輸美的生產都在林口，廣達兩年前碰上貿易戰，短短兩個月就將受影響產線移回台灣林口；在中國的銷售就一定在上海生產。

楊麒令指出，雲達目前以雲端伺服器為主力業務，5G相關應用比重仍低，加上今年疫情關係，新應用、新領域導入過程中相對困難，但看好中長期持續往正向發展。廣達伺服器今年以來產能已較去年擴充2-3成，明年估將維持同樣擴產規模，初步規畫在林口廠區生產5G 公網、企業專網硬體設備等。

楊麒令表示，雲達在企業專網上可提供核心網、接入網等通訊設備，因此企業只要擁有自己的5G專線，並搭配IT+CT整合、軟體間整合、應用場域整合等三大技術，就可發展私網。雲達最大優勢在伺服器、運算、儲存設備，都是自己研發設計、製造，解決方案也具備靈活擴充、調整性，可節省客戶人力、部署時間等成本，雲達也是第一個推出私網解決方案的廠商，至少到明年底市場上不會有對手，商機可期。雲達目前公有雲客戶大於私有雲，公網客戶有日本樂天，而楊麒令看好私網在台灣的滲透率會還不錯。

(時報資訊)