近年外送平台崛起，不少民眾都斜槓當起外送員，不過，這也鬧出不少消費糾紛。一名辣媽表示，叫了外送後取餐後，卻發現外送員的手相當冰冷，本打算給予小費，沒想到卻因一時口誤而鬧出笑話。

原PO昨（1）日於《爆怨2公社》表示，這幾日晚上氣溫驟降而叫了外送，消費總金額為145元，從外送員手中接過餐點時，卻發現對方的手相當冰冷，當下她認為，雖然自己生活也沒有好過到哪去，但外送員每日跑單相當辛苦，因此決定要給對方一點小費。於是，她掏出200元，便豪邁地對外送員說「你找我150就好」。

話才一說完，外送員傻眼看著她說「小姐妳這是坑我吧！」這才讓原PO意識到自己口誤，尷尬地也不知道要怎麼解釋了，直呼「這該死的下意識」。

網友見到這狀況都笑瘋了，「到底怎麼算的啦」、「大寫的尷尬在臉上」、「有吃又有拿的概念」、「外送員肯定下意識以為遇到大姐頭了」、「我以為是200拿去不用找了？！」、「還好外送員腦袋沒凍暈」、「身體很誠實的不想給小費」。

(中時新聞網)