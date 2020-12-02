【政新鮮】信功挺萊豬？蘇貞昌練肖話？游淑慧轟政府愚弄民眾

政府明年1月將開放瘦肉精美豬進口，行政院長蘇貞昌1日在立法院備詢時，稱肉品公司「信功實業」支持政府政策，但後來信功則是發出聲明駁斥。對此，台北市議員游淑慧今(2日)則是在臉書怒轟，蘇貞昌的歷史定位已經是全民共識，「一個最讓人討厭的騙子政客」。

游淑慧在臉書痛批，台灣最受討厭、最愛騙人的政客就是蘇貞昌，他跟丁怡銘、王浩宇果然是同一個詐騙集團的，又扯什麼豬農挺開放萊豬，結果業者馬上打臉「堅絕不用美豬內外銷」。對此，她也奉勸總統蔡英文「即便沒辦法再選連任了，也不要才剛連任，就放任蘇貞昌亂搞。所有前半年防疫贏來的民調，都被『豬』隊友和蘇貞昌給賠掉。」

最後，游淑慧更指出，蔡總統的歷史定位還有三年可以塑造，但蘇貞昌的歷史定位已經是全民共識，也就是一個最讓人討厭的騙子政客。

對此，網友則是紛紛留言寫下，「話帶風向～能吃就吃～吞不下就吐～再吃」、「一個臉皮厚到子彈打不透的人」、「這間企業不澄清，會受到很大影響」。

(中時新聞網)