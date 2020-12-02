疫情衝擊飯店業，寒舍（2739）今日舉辦法說會，強調將積極發展國旅市場，也會創造差異提升飯店競爭力，期盼明年整體營運績效穩健回溫，至於與大陸工程合作，位於松江南京站旁的新飯店，原本計畫於2021第4季始營運，但受疫情影響，會再進一步協商討論是否調整。

寒舍餐旅2020年第3季合併營收7.52億元，季增63.96％、年減25.74％。第3季受惠於暑期的國旅觀光需求旺盛，以及聚會用餐的人潮變多，並配合政府提供的安心旅遊補助與振興券加持，帶動營運回溫，合併營收比第2季(4-6月)增加2.93億元。

為創造差異性提升飯店競爭力，台北喜來登大飯店與礁溪寒沐酒店皆進行硬體工程升級，台北喜來登大飯店的12廚與外賣店Deli裝潢整修，耗時1.5個月，更新餐檯外貌及用餐器皿，並且升級餐飲設備，自9月1日開始營運後，人氣超旺，目前至年底各餐期訂席幾乎滿座。另外，礁溪寒沐酒店為拓展毛小孩市場，打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，10月開始試營運，專案詢問度高，甚至已經預訂到明年2月的過年假期。

另外，寒舍各飯店積極與旅行社、銷售平台進行合作，增加多元的曝光機會與銷售管道。因應國旅「價格戰」而推出的優惠房價之外，更積極設計「多元的住房產品」做出差異化。因應國旅「價格戰」而推出的優惠房價，像是台北寒舍艾美酒店於官網持續銷售「精選優惠」住房專案，雙人豪華客房每房每晚享超值回饋價3,999元起，每日限量提供，幾乎天天完售，熱銷搶購已賣超過4000間。

專案上力求新意，像是台北喜來登亦增設親子主題套房及親子遊樂園活動，搶攻親子住房商機，除此之外，全方面推出多元住房產品，包含推出以米其林二星為首的請客樓-摘星餐食住宿專案，也結合礁溪寒沐推出的台北礁溪雙城遊記，更與新竹喜來登、義大皇家共同合作祭出住房專案。

國際商務及旅遊，短期內無法恢復至以往水準，面對後疫情時代，集團各飯店會持續加強清潔消毒，希望賓客可以安心消費、放心體驗。布局後疫情時代，對內的培訓上將提升員工的多元效能，多工人才養成，使休閒及都會型飯店之間的職能可互相支援，人力運用上更有效率與彈性。

寒舍表示，今年餐飲營收占整體營收的比例，已從6成提升至7成，故對外則持續強化寒舍的餐飲優勢。除了各餐廳定期推出豐富的餐飲活動外，也提供寒舍美饌卡的會員可享更多元之優惠，全面增加餐飲的營收，也積極開發外賣店的商品，並拓展數位與實體通路平台，增加銷售渠道，搶攻冷凍即食餐點。

(中時 )