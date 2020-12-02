香港電影《逃獄兄弟》是久違了的獄監電影，再現香港動作電影的強力風格。電影由香港新生代導演麥浩邦執導，由香港實力派演員譚耀文、張繼聰、張建聲，還有「香港竹野內豐」之稱的栢天男共同演出。電影充滿港式暴力風格，栢天男扮演新入監獄的人犯，接連被獄中大哥下馬威，被譚耀文胸口碎大石又被張建聲狠抓下體，為了呈現真實效果，他幾乎是拳拳到肉的被揍，拍到全身都是傷。

充滿港式風格的《逃獄兄弟》中的動作場面，將監獄暴力場面拍攝得非常火爆刺激，電影描述一座封閉的監獄裡，典獄長為了維持監獄的平衡，特意扶植了兩大山頭，維持恐怖平衡。沒想到，這兩位大哥譚耀文和張建聲各有理由，接連對新入獄的犯人栢天男下馬威。栢天男從入獄第一天便被圍毆教訓，讓動作場面極為刺激火爆，張建聲連同手下虐打他，更用磨尖的牙刷刺他的手指，而且在一陣用力之下，栢天男的手指真的被牙刷刺傷流血，但他們決定繼續拍完，他說：「這場戲我要一直爭扎，就真的不小心被刺到，但畫面很震撼，很有效果，我很開心可以和張建聲完成這場戲。」

栢天男又被另一個獄中大哥譚耀文盯上，直接抓著他上演胸口碎木板的戲碼，在他胸上放上木板，直接以大鐵槌大力敲下去，奮力的砸了好幾下。譚耀文表示打人比被打的壓力更大，「我真的很怕木板會裂開，我會直接砸到他的胸口，或是太大力敲到他內傷。但不夠力又不好看，幸好武術指導有經驗，栢天男也配合得好，終於完成這場戲。」栢天男也承認當下被打一下就會驚嚇一次，「但譚哥很照顧我，所以不會太害怕。」

監獄爆虐場景最常發生在浴室中，《逃獄兄弟》有一場栢天男在洗澡時，張建聲突然帶人闖入，更突襲赤裸裸的他的下半身，導演麥浩邦為了增加真實感，在沒有提前告訴栢天男的情況下，要求張建聲直接出手，增加真實感。但拍攝時，張建聲特意抓向他的大腿內側，以借位方式完成，他說：「不能真的正面出手，因為擔心真的造成傷害了。」栢天男笑說：「其實突然被抓真的很尷尬，但為了戲好還是可以忍過去的。」《逃獄兄弟》將於12月11日在台上映。

(中時 )