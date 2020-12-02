元大投信2日公布元大S&P原油正2 ETF清算分配內容，清算餘額總金額共15.26億元，而基金發行在外受益權單位總數2,036,187,000單位，換算每受益權單位可分配金額約為0.749元，接近元大S&P原油正2 ETF最後交易日之淨值0.75元。

元大原油正2 ETF今年受國際油價劇烈波動影響，基金淨值大幅跳水，經暫緩下市後，基金平均單位淨值仍低於2元，觸及清算條款，已於11月13日下市，並訂於11月24日為清算基準日。

元大投信說明，元大原油正2 ETF經勤業眾信聯合會計師事務所於1日完成清算查核，並公告清算結果。清算餘額總金額為1,526,637,234元，基金發行在外受益權單位總數共2,036,187,000單位，每受益權單位可分配金額為0.7497529617860元。

根據金管會先前統計資料，至元大原油正2 ETF下市最後交易日後還有逾2.8萬名投資人仍未賣出持股，將參與下市清算，待清算程序完結後，才可取回以投信處理部位後的淨值返還價格。隨著由清算結果出爐，以每單位分配金額可拿回0.749元來看，與最後交易日收盤價0.75元落差不大。

此外，元大原油正2 ETF清算餘額給付，將由基金保管機構兆豐商銀行於8日依受益人留存於證券商的證券交割帳戶，以匯款方式給付予受益人，如因退匯或無帳號者，則改以掛號郵寄支票方式給付予受益人。

(工商 )