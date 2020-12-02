寒舍餐旅集團（2739）2日受邀舉辦法說會，董事長蔡伯翰表示，因應市場環境改變，集團旗下飯店將積極發展國旅市場，不僅使都會商務型飯店休閒化，更推出多元化的銷售方案，且持續強化餐飲優勢，創造差異提升飯店競爭力，期盼明年整體營運績效穩健回溫。

寒舍餐旅2020年第3季合併營收7.52億元，季增63.96％、年減25.74％。第3季受惠於暑期的國旅觀光需求旺盛，以及聚會用餐的人潮變多，並配合政府提供的安心旅遊補助與振興券加持，帶動營運回溫，合併營收比第2季（4-6月）增加2.93億元。

寒舍今年前3季累計營收19.39億元、年減40.20％，稅後淨損為3.02億元，EPS-2.71元，比去年同期每股新台幣0.06元、減少2.77元。營收衰退主要原因是受疫情影響，於2020年2月起邊境管制使來台旅客與國民出國人次大幅衰退，直接影響到台北國際觀光飯店的住房率與平均房價。

(工商 )