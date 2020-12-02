台南市立安南醫院鐘姓護理師1日凌晨1時許因車禍重傷昏迷，消化科病房護理部同事看到才剛下班出院的小學妹，竟全身是傷的被送回醫院，驚愕難以置信，安南醫院護理部發動700多人折千紙鶴祈福，集氣希望她傷癒歸隊。
護理工作繁重，鐘女剛進醫院工作才1年多，因為護理工作繁重，是單位同事印象中最愛哭的小女生，她卻很堅強常傳簡訊留言為大家打氣，現在她命懸一線，正在加護病房內急救中，消化科病房護理長楊雅涵表示，換每個同事幫她加油打氣。
楊雅涵看著手機內還留著鐘姓小學妹平時為大家加油的留言，感到不捨，她稱，大家都願意祈禱，希望一起度過難關，「B71（消化科病房護理站）會等你回來」。
楊雅涵紅著眼眶形容，半夜聽見消息時，以為聽錯，難以置信幾個小時前還一起上班的學妹，現在居然插管躺在病床上，大家探望時都忍不住鼻酸落淚。
台南市立安南醫院護理部發動全院700多位護理人員折千紙鶴祈福，並設置集氣專區，提供醫護同事寫小卡片為鐘姓小學妹加油，希望她趕快好起來。
(中時 )
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