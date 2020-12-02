侯佩岑捐出名牌包包公益義賣。（羅永銘攝）

侯佩岑為公益活動擔任愛心大使。（羅永銘攝）

侯佩岑與「切膚之愛基金會」執行長詹麗珠、中廣董事長趙少康一起出席公益活動。（羅永銘攝）

中廣從12／3日起舉辦第12屆「擁抱希望傳出愛」愛心空中義賣活動，並邀請侯佩岑擔任愛心大使，與彰化「切膚之愛基金會」一起成為失智症及其家人的依靠，侯佩岑2日出席記者會表示，自己從小就是外公外婆帶大，跟他們住在一起，外公離世前失智後來又中風，快90歲的外婆這兩年也失智且症狀急速惡化，現在已不太認得人，她深知這樣的家庭需要很多專業支持與幫助，因此特別捐出自己的知名品牌實用包包拋磚引玉參與義賣，希望在歲末年終發揮影響力號召大家發揮愛心。

中廣董事長趙少康致詞時表示，現在失智的比例非常高，希望趁著自己還有記憶的時候為已經不能記憶的人提供一些協助。他坦言自己也很擔心會失智，所以至今仍堅持每天自己開車以訓練反應，且身邊有很多非常聰明的朋友包括中研院院士，或曾經離諾貝爾獎很接近的人都失智了，讓他看到當事人以及照顧的家人的辛苦。

侯佩岑特別挑一個百搭實用、每個人都可以競標的包包，提供義賣，她希望可以用它提醒自己和競標者都盡了一份愛心，被自己感動、感覺被愛包圍，「做有意義的事，給別人溫暖，自己得到更多！」

她說，一手帶大她的外公外婆晚年都有失智問題，她的老大出生時，外婆還可以抱曾孫、帶他去公園玩，生弟弟時，外婆就已經不太能講話了，後來退化很快，現在已經無法行動也無法表達了，甚至必須像小朋友一樣包尿布、被餵食，家人也特別請教專業醫護人員如何照顧失智症患者。她回想其實外婆可能比外公更早失智，當時以為容易站不穩、忘記東西放哪都只是老化現象，其實應該都是失智的前兆，她提醒其實很多維他命補充品、藥物都可以延遲失智的發生。

不過，她覺得外婆還是認得出她，「因為我覺得外婆最疼愛我，每次講『我是誰、妳知道嗎？知道就捏捏我、或出聲音』，外婆就真的會發出聲音」，她深感長照的重要，覺得老人與小孩一樣重要，當初會出故事有聲書，就是希望除了陪伴小孩，也能陪伴老人，所以平常除了會放外婆喜歡的歌，也會放她講話的聲音讓外婆聽，「她聽了精神會比較好」。

是否擔心失智會遺傳？她說：「這我就不太知道了，明天會發生什麼我們不太曉得，也擔心不完，以前會擔心小朋友怎樣、很想控制每件事，但未來世界不是我們能想像，現在努力把每一天過好就好，心裡要知道你是滿足的。我現在感恩的心情比較多，超過對未來如何計畫，有想表達的愛趕快表達、想說的話快說」。

對於生日即將到來，她說生日只想要跟家人在一起過就好，每年生日願望也都差不多，希望明年每個人各方面都更好，每一天很平安幸福活著，也祝福大家被美好的事情包圍、每天幸福滿滿。她笑說現在很少過生日了，因為年紀大的人不大過生日，因為不准小朋友吃零食，只有生日時候例外，所以自己生日時應該會買冰淇淋蛋糕給他們吃。雖然老公都會送禮物，但好像也不用太期待，因為他以前都送他自己喜歡的，例如耳機，但去年送的禮物就讓她滿感動的，「他不太會拍照，也很少拍我跟小孩，有一次照了我跟哥哥、弟弟，然後用這照片做成一個小夜燈，還算有用心，生日當天叫小朋友拿來給我，給我驚喜！」

她說已在為讀幼兒園大班的哥哥物色未來的學校，「先生覺得應該看個性選學校，因為哥哥很有自己的想法、很會頂嘴、問問題，我都覺得自己應該去上辯論課，因為我根本辯不贏他，他常常考倒我！真的滿挑戰我們的！」她還笑說自己應該還不會失智，因為一直在跟兒子鬥智。

(中時 )