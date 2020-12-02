馬來西亞插畫家Autumn.Ying擅長繪製人物肖像，風格唯美浪漫，之前小鬼驟逝，與峮峮的心碎戀情隨之曝光，當時Autumn.Ying就為兩人繪製了婚紗照，絕美畫面讓粉絲感動，直呼小鬼圓了生前的夢，近日適逢小鬼生日與高以翔逝世週年，Autumn.Ying公開了新作品，讓人看了鼻酸，她提議大家換位思考，可能高以翔、小鬼、許瑋倫等逝去的明星們，是結伴到外太空旅行了。

上個月底，眾人接連迎來高以翔逝世1週年，以及小鬼冥誕，隨著報導曝光，讓粉絲又陷入悲傷與思念之中，插畫家Autumn.Ying在11/28貼出新作，是6位已逝明星的同框照，照片中，高以翔站了C位，兩旁分別站了安鈞璨、許瑋倫、小鬼、劉真以及大炳，一行人穿著卡其色系時尚休閒服裝，提著行囊並肩而行，臉上表行充滿期待與燦爛笑容，背後則是紫藍色美麗外太空，一切顯得栩栩如生。

Autumn.Ying解釋了靈感來源，認為死亡是一般人忌諱的話題，「但是無論我們如何逃避，死亡一直都在，而且是隨機且必然的」，所以覺得不如換位思考，把逝世週年這一天，想成是高以翔搬到外星球的一週年紀念日，「既然鴻升和瑋倫都是11月過生日，那麼就相約幾個朋友一起來個外太空之旅吧！」，勸慰眾人與其難過，不如緬懷他們留在世間的美好，「相信他們在另一個平行時空，一定也正展開一段奇幻的宇宙之旅」。

這張美麗的大合照，畫出每位明星的精隨，讓粉絲看了內心既酸楚又感動，紛紛留言「這…畫面很美他們不曾離開過」、「看了有種莫名的感動」、「每個人的笑容都是發自內心！」、「謝謝你，好暖的畫面」。

(中時新聞網)