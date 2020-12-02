《親愛的房客》10月23日上映後好評不斷，加上金馬獎最佳男主、女配、原創音樂三項大獎加持，上映5周後再突破單日票房新高，上周六（11月28日）的單日全台票房竟比上映首周末還要高。導演鄭有傑日前許下的「破3000萬票房」生日願望成真，承諾影迷要公開林健一（莫子儀飾）與王立維（姚淳耀飾）激情片段，鄭有傑昨日（12月1日）出席映後表示：「要趕快準備一下這個私藏的檔案了！」讓粉絲相當興奮。

票房開出紅盤，鄭有傑和金馬影后陳淑芳、姚淳耀、白潤音、配樂法蘭，上周六（11月28日）跑遍台北戲院親自答謝影迷的支持，面對3000萬票房的成就已解鎖，法蘭再加碼：「票房破3500萬，就釋出電影原聲帶曲目一〈Haven〉的鋼琴譜。」淑芳阿姨在一旁急說：「3500萬太快了吧！」鄭有傑也表示，只要票房數字好，給影迷的禮物就不會少。官方更透露，12月12日預計在MUVIE CINEMAS的TITAN廳舉辦一場別出生面的映後活動，當天法蘭將獻唱電影主題曲〈在夢裏〉，金馬帝后莫子儀、陳淑芳和姚淳耀、是元介、白潤音、王可元，以及導演鄭有傑都將現身與觀眾互動，現場還會獨家贈送《親愛的房客》全家福版海報。詳細的活動資訊，將於近期公布在官方臉書。

(中時 )