法務部調查局斥資近500萬元，由莫允雯、李至正等藝人拍攝的國安宣傳片「格瑞特真相」，2日舉辦首映會，法務部長蔡清祥除了稱讚劇情張力引人入勝是國家安全宣傳片的佳作，並期許這部宣傳片在Youtube上架後，點閱率能突破百萬。

蔡清祥與政務次長陳明堂、蔡碧仲，及憲、警、廉政等機關主管，全程觀賞75分鐘的影片。在戲中軋一角反派駭客頭目的金馬獎導演鄭有傑，就稱讚身兼編劇的導演馬君慈，以有限的預算拍出不凡的效果，非常令人佩服。

調查局自2017年推出「機密訊號」、2019年的「極光風暴」後，「格瑞特真相」是第3部以國家安全為主題的宣傳片。「格瑞特真相」主要講述由莫允雯所飾演的調查官，無端被捲入高科技機密遭竊風波後，決心不顧一切奮力追查真相的故事，發掘真相的過程一波三折，令人匪夷所思的事件更接二連三發生，結合「犯罪」、「間諜」、「懸疑」、「友情」、「愛情」等電影元素，融在劇情中。

調查局長呂文忠表示，調查局同仁近幾年在國安業務、重大犯罪都非常投入，希望調查局可以成為大家心目中國家的、人民的、人權的調查局、科技創新的調查局，也希望獲得全體人民的支持。

(中時 )