2020即將結束，不少網紅都準備釋出性感年曆，對粉絲福利大放送，其中包括啦啦隊女神琳妲、輔大豪乳女神奎丁、蘿莉系女神本本等人，同時身兼youtuber的她們也陸續釋出拍攝花絮，讓粉絲一窺女神拍攝年曆時的漏網鏡頭。

「反骨男孩」成員琳妲，同時也是中職樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls人氣成員，身材姣好的她為了年曆，也到墾丁海邊拍攝不少清涼美照，最新的影片中，釋出了和年曆不同角度的拍攝鏡頭，能夠看到琳妲擺出不同的性感姿勢，儘管海風很大還是敬業完成拍攝。

youtuber本本以可愛長相爆紅，身材嬌小的她說話卻意外犀利，深受粉絲喜愛，近日她也拍攝2021年曆福利大放送，挑戰自己最大尺度，只單穿內衣就上陣，本本也在花絮影片中提到，「這次年曆中多塞了一些福利，就是會有比較多內衣、泳衣」，甚至直接當場解扣換衣，畫面十分引人遐想。

網紅奎丁（Zamy）當年就讀輔仁大學時，因美貌和E罩杯好身材受人矚目，後來踏足YouTuber圈，讓她的人氣又更上一層樓，奎丁也在IG釋出桌曆消息，她強調這本桌曆是她花了一年時間紀錄的，儘管目前還沒拍攝花絮影片，但身材逆天的她還是讓粉絲激動敲碗進一步資訊。

(中時新聞網)