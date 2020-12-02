新竹市近年積極打造人本路行環境，近日獲全國交通安全最高榮譽「金安獎」8金大滿貫肯定。（陳育賢攝）

新竹市近年積極打造人本路行環境，不但守護學童上、放學安全，更讓新竹人走出驕傲的步行空間，這項友善行人系列工程近日更獲全國交通安全最高榮譽肯定，包括市府交通工程與多所國中、小獲全國第2組第1名等「金安獎」8金大滿貫，相當難能可貴。

市府指出，新竹市今年一舉勇奪全國交通安全最高榮譽金安獎8大獎項的肯定，得獎數創下歷年新高，包括市府交通工程獲全國第2組第1名、交通綜合管考獲全國第2組第2名、交通安全教育獲全國第2組第2名，三民國小、三民國中、新竹高商3校分別榮獲國小、國中、高中職組交通安全教育評鑑績優獎。

另，民富國小老師劉玉如榮獲績優導護教師獎、三民國中志工劉玉娟榮獲績優導護志工獎。

市長林智堅表示，市府從學校通學步道到步行城市，積極打造市民與孩子安全的步行環境，近年盤點全市校園通學環境，已打造16處、29校的通學步道，更透過交通硬體改善，來提高行車與行人安全。

改善工程包括斑馬線退縮、大路口設計Z字型行穿線、號誌整併天空纜線下地打開天際線讓路口視野寬闊，守護大家行的安全。

教育處代理處長沈靜濤指出，新竹市推動交通安全教育不遺餘力，包含家長及學生教育宣導、糾察隊培訓、上放學時段安排交通導護志工守護學生行的安全，透過保腦教育與生命教育參訪，感受遵守交通安全對生命的重要性。讓交通安全及守法觀念從小扎根，學習當個會用路的人。

榮獲高中職組績優的新竹高商校長劉曉雯表示，交通安全已融入各科教學，該校柯蓉蓉、張怡如同學製作出「虛擬國道警察—智慧里程警示系統APP」，讓用路人方便得知路況，更可以有效提升國道執行工作安全，降低執勤傷亡機率。

三民國中志工劉玉娟則表示，她每天早起就是為了守護孩童安全上下學，她把每個學生當成自己的孩子。民富國小老師周玉如也說，看到孩子安全上學，家長特地放慢車速大聲說謝謝，就是帶給颳風下雨的導護人員滿滿的正能量。

市府指出，「金安獎」是全國交通安全最高榮譽的獎項，是交通部邀集各專家學者依據各項交通執行做專業考評，表揚促進道路交通安全績優團體及有功人員。

新竹市在各局處及所有學校的合作努力下，獲金安獎8金佳績，創歷年新高，是對所有推動交通安全的團隊及夥伴們最好的鼓勵。

(中時 )