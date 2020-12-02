美股隔夜全面翻漲，亞洲主要股市和內地指數互有漲跌，而港股在昨日收高之下，周三出現獲利了結。

周三香港恆生指數開高走低，收跌35.10點或-0.13%，為26532.58點。國企股(H股)跌85.85點或-0.81%，為10573.79點。港股今日總成交金額1577億港元。汽車股跌3.38%，保健護理股跌2.89%，表現最差。

汽車股午後擴大跌勢，五菱汽車跌13.7%，報0.88港元；比亞迪跌7.6%，報173.3港元；吉利汽車跌4.1%，報20.75港元。

比亞迪宣布，已申請增發H股，發行數量以不超過去年股東大會已發行H股總數的20%。

恆大汽車則逆勢大漲10.9%，報27.30港元。上海環境單位顯示，恆大恆馳新能源汽車上海，將新建10萬套新能源車車身零組件建設項目。

科技指數跌1.72%。美團、京東、網易分別跌3.9%、2.8%、2.6%。

小米上午暫停交易，午後復牌暴跌7.0%，曾一度跌11.7%。媒體報導，小米擬增資發行新股以及可轉換債券，欲籌資約312億港元。

(時報資訊)