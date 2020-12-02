友達(2409)投入智慧醫療應用領域，積極開發專業醫療顯示器，在專業醫療顯示器、X光感測器等應用，皆擠身全球前三大供應商，產品廣泛被國際醫療設備品牌採用。展望未來，友達指出，智慧醫療布局，友達將朝手術室、醫療管理及醫療檢測等三大醫療場域推進，從專業顯示技術出發，整合AI、5G等前瞻技術，與客戶及合作夥伴共同扮演醫療界智慧升級的推手。

友達將在明天參加台北南港展覽館舉辦的「台灣醫療科技展」，展示獨家開發的高階3D手術用顯示器解決方案，包括：32吋4K偏光式3D顯示器解決方案，結合承鋆生醫獨步全球的內視鏡及微創手術專用3D內視鏡影像系統；以及應用於手術室的15.6吋4K裸眼3D顯示面板，搭載友達獨家開發的眼球追蹤系統。同時領先全球發表醫療級Mini LED技術的32吋4K超擬真手術用顯示器整機，以及攜手凌華(6166)推出的系列醫療院所專用公衛電腦，針對不同醫療場域展現累積多年的成果，助力醫療業加速轉型升級。

友達將新開發3D顯示技術導入醫療手術應用，如本次展出32吋4K偏光式3D顯示器解決方案，結合友達新開發3D顯示技術與承鋆生醫的內視鏡2D轉3D立體影像科技，體現於承鋆DARWIN 3D內視鏡影像系統，讓外科醫生能於手術中觀看具有深度資訊的立體影像，增加手眼協調感知能力，進而有效提升微創手術的精確性與品質。同樣應用於手術室的15.6吋4K裸眼3D顯示面板，則運用友達獨家開發的眼球追蹤系統，3D視角範圍和影像品質有效提升，讓醫師手術時無須配戴眼鏡，便可在各角度觀看清晰的3D影像，快速掌握器官組織相對位置及景深。

本次亦將首度展出32吋4K超擬真手術用顯示器整機，導入友達醫療級最高分區Mini LED驅動技術，並運用領先的Deep Red真實紅技術將紅色進行最適化調校，以更貼近真實色彩與細節，協助醫師清楚辨別人體組織及血液層次的細微差異，以做更精準的判斷。鎖定後疫情時代非接觸、場域間防菌和抗菌需求，友達高解析、防眩光及觸控顯示技術，亦應用於凌華推出的系列All-in-One公衛電腦產品。

(時報資訊)