國內面臨56年來最嚴峻乾旱，為大規模節約與有效調配水資源，農委會今(2)日首次宣布「四選三」政策，即2年4期當中，農民選擇3期稻作1期旱作，但僅給予3期的稻作保價收購、直接補助與綠色環境給付等利多，該計劃將於明年上路。

農委會主委陳吉仲表示，面對本次乾旱，農委會首度推出「四選三」農水調適政策，即2年4期中只種植3期水稻，另1期轉作紅豆、玉米、小麥等雜糧旱作，若4期都種植水稻則無法享有保價收購、領取直接補助與綠色環境給付等利多。

農委會主委陳吉仲表示，面對本次乾旱，農委會首度推出「四選三」農水調適政策，即2年4期中只種植3期水稻，另1期轉作紅豆、玉米、小麥等雜糧旱作。（李柏澔攝）

陳吉仲指出，農民若配合輪作雜糧旱作，配合後續產銷調節，每年農家賺款將比種植1期水稻還高，如果農民覺得麻煩，也可以配合綠色環境給付種植景觀作物，種植景觀作物除了恢復地力，每公頃還能領取4.5萬的補助獎勵，強調「乾旱無水時種水稻的收入不會比較好。」

他說，等到水稻抽穗期時再輪灌甚至停灌損失將會非常大，「四選三」搭配農糧署的產銷調節以及攜手食品大廠開拓產銷通路，可確保農民收入的增加。

另外國內稻米供過於求，透過轉作雜糧作法，計畫將使全國稻作面積由28萬公頃降至24萬公頃。

農田水利署長蔡昇輔補充，「四選三」屬於個別農戶自行選擇而非強制性政策，但農民會因為不能享有上述利多或其他農委會政策好處而考量轉作，這是以政策誘因使農民配合水資源管理的辦法。

若明年「四選三」推動順利，農民反饋也不錯，預計最快後年推動整個灌區的「四選三」，即「大區輪作」，預計可省下灌區用水20％。

農委會也提出旱期的短、中、長期調適策略與措施，3大策略為輔導農民節水、加強計畫性用水、提升農業乾旱韌性；措施則包含農業節水教育訓練、推廣管路灌溉設施、實施大區輪作制度、精準灌溉、擴大農業保險等。

(中時 )