12月19日與20日舉辦「黃老爺的冬至派對」，壯三新涼樂團將在活動中演出。（全聯善美的文化藝術基金會提供／李忠一宜蘭傳真）

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區在12月12日到12月31日，推出入園門票50元銅板價優惠，12月19、20日舉辦「黃老爺的冬至派對」復古市集，這2天凡是姓「黃」的民眾都可憑身分證免費入園，全聯善美的文化藝術基金會邀請全國民眾，把握機會遊宜蘭傳藝。

全聯善美的文化藝術基金會表示，經營宜蘭傳藝園區以來，陸續針對園區內的文昌祠、黃舉人宅、廣孝堂執行傳統建築整修維護計畫，今年階段性修復重點為黃舉人宅，為活絡傳統建築空間，特別舉辦系列展演活動，推出冬季國旅50元銅板價，比150元普通票、100元縣民票、75元的敬老票優惠不少。

在推出銅板價優惠前，邀請由景文高中與優人神鼓合創的表演藝術班畢業生所組成「青年優人」演出，時間是5日、6日的上午10時與下午3時30分，地點在臨水劇場。

12日銅板價優惠開始當天，下午4時30分有「心心南管樂坊」演出，地點在黃舉人宅外，19、20日的「黃老爺的冬至派對」復古市集，除了姓黃的民眾免費入園，當天購買每份200元的園遊券（活動現場折抵使用），都能免費獲贈限量特製的宜蘭西魯肉湯圓。

復古市集有旅人書店、平安順興、宜糧號、阿芳鹹粥、順天命理、廣生藥房、父刻理髮廳、尖尖故事屋、永燊達金屬、SOYAMAX緣筆書家、以木雕刻工坊、黃拓維泥塑剪黏藝術工作室、吉瑞喜傳統建築彩繪工作室、登義參藥行、青春照相館、祥瑞渡小月等17組職人匠師與老字號，並邀宜蘭在地壯三新涼樂團上、下午分別演出「桃花過渡」、「游湖賞花」。

(中時 )