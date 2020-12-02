網傳「_YiYii_賣淫日記」。（照片來源：翻攝微博）

近日，大陸浙江農林大學一名夏姓女大生接客賣淫，恩客橫跨男同學到校外人士，甚至傳出女大生感染愛滋病，全校男生衝醫院檢測的訊息，持續在網路發酵。現在又傳出，早在去年就有微博用戶披露「賣淫日記」，內容詳盡又寫實，甚至還敘述嫖客從進房到離開10分鐘不到，「抽抽10來下」結束，被形容為「賣淫始祖」。

綜合大陸媒體報導，這名女大生疑似性愛成癮，在微博上以「小拇苟呢」為名，寫下賣淫日記，自爆對象從班長、話劇社長、足球隊長，以及校外人士，更傳出感染愛滋，搞得「恩客們」人人自危。

不過，現在又有網友挖出，早在去年，微博帳號「_YiYii_」就出現「賣淫日記」，尺度辛辣、內容詳盡，比「姆苟日記」更勝一籌。且網友從各種訊息推測，當事人當時才19歲，且正在就讀大學一年級。

「_YiYii_賣淫日記」中提到，某次恩客「一共就抽抽了十來下，進房間到結束十分鐘還不到」、「X完又急急忙忙出門讓我自己慢慢來，留下我一個人在風中凌亂」，更打趣表示「這樣的客人請給我來一打好嗎？」。

消息曝光後，該帳號遭微博官方封掉，現在又因「姆苟日記」，再度被網友翻出，成為熱門話題。

(中時新聞網)