冷鋒一波波來襲，報紙和電視新聞紛紛預告，當氣溫降得更低時，流行性感冒的規模就會擴大，壓制不住的疫情，迅速蔓延開來。然而，想要預防經常性的小感冒、嚴重的流感，就要平衡體內的免疫系統，以提升抗病力。

免疫力意即免除疾病 分先天性、後天性兩種

免疫力的好壞影響身體的狀況，免疫力好的時候，自然不容易受到外在病毒、細菌等感染，而免疫力之所以稱為免疫力，意味著能免除疾病。過敏免疫風濕科醫師林孝義表示，人體反覆受到基因或外在病菌的攻擊，自體細胞組織無法發揮保護作用，以致經常發生感冒、傷口難以癒合、不斷感染等情形，就有可能是免疫力低落；老年人、長期服用免疫抑制劑的病患、癌症或接受化學治療的病患，都是最容易出現免疫力低落的族群。

此外，人體的免疫力可分為先天性免疫及後天性免疫兩種，先天性免疫是我們與生俱來的能力，而後天性免疫則需經過調節與適應後才會出現。當人體感受到有外來細菌或病毒侵犯時，約4小時內會啟動先天性免疫機制，96小時內調節後天性免疫機制，以達到全身免疫的效力。

免疫力低落、太強都非好事 失去平衡疾病一籮筐

身體健康與否與免疫力好壞大有關係，免疫力低落容易感染病菌，引發疾病；但免疫力太強，也會導致身體產生的抗體攻擊自己，像是類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等，都是自體免疫疾病的一種；免疫是細胞處在「平衡」狀態下所產生的保護力，一旦失去平衡，過與不及都會引發疾病。

免疫力低落、太強的話，對身體都不是好事，失去平衡反而讓疾病一籮筐。(圖/常春月刊提供)

年長者、嬰幼兒、生活壓力大、睡眠不足、飲食營養不均衡等，都會影響體內免疫平衡，尤其是寒冷的冬季，流行性病毒傳染力大增下，更容易誘發疾病。以下是免疫力低落，所容易引起的疾病，尤其在冬季，更容易發病：

1、流行性感冒：因免疫力不足以抵抗流感病毒，導致病毒在體內肆虐，造成患者出現急性上呼吸道症狀，包括發燒、打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咽喉腫痛等，有時也可能出現腸胃道疾患如上吐下瀉的症狀。

2、上呼吸道疾病：免疫力低落者，組織黏膜功能不彰，人體與外界第一線接觸是透過鼻腔、口腔等黏膜過濾病菌、髒污，一旦鼻黏膜或口腔黏膜失效，導致致病因子直接進入呼吸道，就會引起氣喘、過敏性鼻炎等症狀。

3、神經疾病：如帶狀疱疹（皮蛇）就容易因為免疫力不足而引起。帶狀疱疹與水痘是同一種病毒，曾經長過水痘或有接種水痘疫苗的人，水痘病毒會潛藏在神經組織，當免疫力低下時，體內衛兵無法抵禦水痘病毒的攻擊，就會誘發帶狀?疹，引起劇烈的神經疼痛、出疹等不舒服的症狀。

4、口腔潰瘍：口腔是最能看出免疫功能好不好的部位，受到病菌感染或過敏，甚至是營養素的缺乏等，首先都會從嘴破、口角炎等開始表現，因此，當出現口腔潰瘍時，患者須有所警惕；不過，免疫力過高，也會引起口腔潰瘍，這是因為自體免疫攻擊口腔黏膜所導致，可以經由抽血檢查，確定是免疫力過高或是低落所引起。

5、腸胃炎：因病毒入侵引起的病毒型腸胃炎，會導致上吐下瀉的症狀，包括輪狀病毒、諾羅病毒等，都喜歡在寒冷的冬季活動，當免疫力低下時，即是病毒肆虐的最好時機，容易造成急性腸胃炎。

增強免疫力 調整壓力、補充維生素Ｃ

免疫力隨著年齡增長會有所下降，長期服用類固醇、免疫抑制劑等藥物或接受化學治療的患者，也可能會影響到免疫力的平衡，林孝義建議，平時注意個人飲食與生活習慣，盡量讓免疫力維持恆定狀態，才能阻止病菌侵襲，避免疾病的發生。

此外，在壓力大時補充維生素C，可有益於壓力荷爾蒙的調整；另一方面，也需認知自我的瓶頸及極限，不要拚命吃來不斷增加免疫力，因為免疫力過與不及都不是一件好事。

林孝義說，維生素C的攝取可透過營養補充品來達到目標，每天攝取到的維生素C若超過2公克，容易導致輕微腹瀉的狀況。天然維生素C的來源，像是柑橘類水果的柳丁、橘子、葡萄柚、奇異果、草莓、芭樂等，皆有豐富的維生素C。

不過，補充高維生素C食物千萬別過量，若每天超過10公克持續一段時間後，當不吃高劑量的維生素C時，身體反而會適應不良，容易有維生素C的缺乏。

高油、高糖食物會抑制免疫功能 早睡早起促進身體代謝

而在炒菜時添加的蔥、薑、蒜也是抗發炎，增加免疫力的好食材。一旦發現快感冒了，或天冷引起的流鼻水，不妨可喝熱薑湯或燉煮大蒜雞湯，選用天然食材補身體、增強免疫力；同時也應減少垃圾食物的攝取，高油脂、高糖分的食物，如麻辣鍋、鹽酥雞、炸雞、蛋糕、餅乾等鹹食與甜食，會抑制體內免疫功能。

古有明訓：「早睡早起，身體好」，但現代人不只工作繁忙，娛樂選擇也多，犧牲的就是不斷延後上床睡覺的時間。長期作息不正常，將會降低免疫力，因此，每天至少要睡足8小時，讓身體獲得足夠的休息與修復，並養成運動的習慣，以促進新陳代謝，加速體內廢物的排除，增強身體抵抗力。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)