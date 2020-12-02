民進黨今中執會，台北市黨部主任委員選舉，薛凌及王孝維兩位登記候選人皆向中央聲明退選，以共同維護本黨和諧團結，會中通過同意薛凌及王孝維退選；身兼黨主席的蔡英文總統針對此事表示，雙方當事人都基於黨團結、和諧而主動聲明退選，這點要予以肯定。

民進黨發言人謝佩芬轉述主席蔡英文於會中談話指出，台北市黨部主委選舉紛爭，經過半年時間的沈澱，因為溝通而有了澄清、理解的機會，現在雙方當事人都基於黨團結、和諧而主動聲明退選，這點要予以肯定。

她說，這段時間不僅黨困擾，相信兩位當事人，包括其家人與團隊，也遭受到許多外界壓力與誤解，「在此我要向雙方當事人說聲，你們辛苦委屈了」！

蔡英文說，這段時間以來，經由秘書長及組織部的溝通協調，讓大家理解，當時許多公開發言，其實都是為了捍衛自身的清白，並非蓄意攻訐黨同志；也因各自團隊的支持情緒，衍生了許多無謂的紛爭。這些都要一起承擔，一起面對。

她表示，「這次的紛爭，我們無所逃避，更要從中得到教訓與警惕，以免本黨及黨內同志再次遭受同樣困擾」。

(中時 )