秋冬季節正是親子出遊同樂的好時節，竹南鎮公所特別安排本周5、6等2天，先在獅山親子公園舉行親子星空音樂饗宴，除了歌唱表演外，還有小朋友最喜歡的汽球秀、汽球人表演，並招待1千份爆米花，歡迎親子共同到場席地野餐，接著周6將舉行千人自行逍遙騎，會場準備精美摸彩禮品，共同來享受竹南自行車道美麗風光。

竹南鎮公所先是在12月5日下午3時起，在獅山親子公園舉辦「2020獅山親子星空音樂饗宴」，鎮公所歡迎參加民眾以席地野餐方式，會場並安排有童話氣球秀、魔術與氣球人表演，以及由多名藝人、樂團帶來多首經典歌曲。

現場還準備有特色餐車及提供1000份的爆米花及飲料，讓爸爸、媽媽一起和小寶貝共渡快樂時光，參加民眾當天還有機會得到限量300份的野餐墊，兌換券隨機放置於爆米花內，憑券兌換。

緊接著在12月6日一早6點，鎮公所在竹南國中預定地舉辦自行車活動，今年因受新冠肺炎疫情影響，報名人數調整為1千人，分為15公里的親子組及45公里的挑戰組，報名人數在短短1周內即已衝破千人。所有完賽者將贈送百貨公司專櫃露營品牌jackwolfskin紀念品，並備有精美摸彩品。

竹南鎮長方進興向來重視自然生態保育及觀光發展，透過節能減碳的自行車活動，除了能增進親子關係及民眾體能訓練，同時推廣本鎮自然生態保育與觀光景點，歡迎喜歡單車運動的民眾一同參與本鎮這場一年一度的單車盛會。

(中時 )