健保會上周五完成費率審議，首採2案併陳方式送衛福部裁定。衛福部長陳時中透露，目前有4個費率待決定，除了健保會的4.97％、5.47％-5.52％，另有介於這兩者之間的費率。由於今年適逢疫情，費率若訂太高，雇主恐吃不消，相關人士認為，費率訂在5.24％或以下較不會引起反彈。

明年健保安全準備金將不足1個月，依法需調高費率。健保會上周五將11種試算方案收攝2案討論，第1案為考量經濟因素，可確保明年底維持1個月安全準備的4.97％，第2案則是依2015年財務平衡及收支連動機制，試算出的5.47-5.52％。經過考量，健保會決定2案併陳，送衛福部裁定、政院核定。

陳時中今透露，衛福部目前要考慮的有4個費率、3個配套、1個時程，除了健保會的2案，亦有介於這兩者之間的方案，不會比4.97％低，也不會比5.52％高。衛福部會再討論看看哪個方案比較符合大家的期待。

社保司長商東福表示，在日前的討論中，部長詢問是否有介於這2案之間的方案，若依照《健保法》年度收支平衡的機制來計算，費率應為5.34％及5.37％。前者為依付費者總額成長率計算，明、後年底可維持1.83、1.44個月的安全準備。後者則是依據醫界的總額成長率計算，明、後年的安全準備可維持1.82、1.41個月。這個版本也被部分委員視為上周健保會隱藏的「第3案」。

督保盟發言人、健保會委員滕西華則認為，若費率超過5.24％，雇主恐怕就吃不消，考量各界的經濟能力，費率落在4.97％-5.24％較不會引起反彈。她較支持訂在5.17％-5.24％之間，若想要收多一點，頂多採5.19％或5.24％，都有機會連續2年不必調費率。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏認為，健保會的費率審議長期淪為大家各自「喊價」，醫界所提的5.47％-5.52％是依據健保會2015年財務平衡及收支連動機制來算出，若政府不遵守這個制度，必須給出合理的理由，且要說明下次費率調整的原則是什麼。

除了4個費率，陳時今也透露會有3個配套。對此，商東福表示，3個配套有可能是停復保規定、海外所得的計入以及部分負擔的推動。不過，目前可以確定的是，年底一定會有費率訂出，其餘配套則仍是未知數。

根據規定，衛福部完成費率裁定後，將送交行政院進行核定，必須在1月1日以前決定出最終費率。由於陳時中今日提出「1個時程」，新費率可能會在綜合考量之下訂出上路日期，不一定會落在1月1日。

(中時 )