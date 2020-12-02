金庸經典武俠小說《神鵰俠侶》被多次翻拍電視劇，其中李若彤飾演的版本，被譽為「最美小龍女」；李若彤近年持續運動，保持逆齡體態，最近更推出新書，還現身辦公室宣傳，親授健身，但直播影片曝光，下身雙腿和周圍的人一對比，細到讓粉絲看了心疼。

今（2）日李若彤到新浪辦公室宣傳新書，全程也在微博開直播，讓線上粉絲共襄盛舉，畫面中李若彤綁著高馬尾，看起來一點都不像年過半百，她一出現就吸引員工們上前討簽名；另外李若彤還帶了禮物送給他們，不是飲料點心，而是健身器材啞鈴。

李若彤穿短褲配褲襪，一雙腿細到像是一掰就斷，周圍的人站在她旁邊特別明顯。(圖/ 摘自李若彤微博)

李若彤解釋為何送上啞鈴給大家外，還現場親自示範，拿起啞鈴開始教學，告訴大家如何像她一樣保持好身材，「第一步是讓自己動起來，第二步每個動作都要到位」；但一些粉絲注意到，畫面中的李若彤穿短褲配褲襪，一雙腿細到像是一掰就斷，周圍的人站在她旁邊特別明顯，不少人心疼地說，「腿太細了吧」、「仙女姊姊要多吃點東西啊」、「看了慚愧啊」。

日前李若彤分享穿高中制服的照片，身材沒什麼變化，讓網友都超震驚，她也笑說「身型沒什麼改變，但心比從前更堅定強大了」。

(中時新聞網)