美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」12月1日發布年度報告，建議強化美台在關鍵領域的經濟合作，並透過立法升級在台協會（AIT）臺北辦事處處長的任命程式，比照一般駐外大使；報告還建議，國會應立法要求美方官員在國際組織中，反對大陸改變台灣地位的企圖。

這份長達587頁的報告內容聚焦大陸與美國的戰略競爭，其中有61頁討論涉台議題。報告指出，今年對兩岸關係至為關鍵，北京在香港強推《國安法》，同時升高台灣周邊的軍事行動，證明北京當局「決心實踐政治目標，罔顧既有承諾」。由此可見，華府目前亟須考慮是否調整對台長期政策，以及大陸若統一台灣，對美國利益將造成哪些影響。

在經濟方面，報告指美台今年採取重大措施促進經濟往來，如台灣宣佈開放美國肉類進口，白宮則宣佈啟動對台經濟商業對話。報告呼籲國會，在關鍵領域、尤其是科技領域強化美台關係。同時鼓勵行政部門將台灣納入強化供應鏈與安全合作相關計畫，如擴大美台「全球合作與訓練架構」（GCTF），或與其他民主政體組成新的多邊架構等。

在外交領域，報告稱AIT「實質上」（de facto）即為駐台使館，敦促國會考慮立法，將AIT處長任名方式改由美國總統提名，並獲參院同意。目前上述職位由國務卿任命，且毋須參院同意。

此外，報告建議國會透過修改今年3月實施、旨在助台鞏固邦交、支持臺灣國際參與的《臺北法案》，要求行政部門在美國參與的國際組織中，反對北京透過扭曲言論、政策獲程式，以「解決」台灣地位的行動。

USCC正副主席克裏夫蘭（Robin Cleveland）與白嘉玲（Carolyn Bartholomew）也透過聲明表示，未來將加強審查民營機構對陸投資，因為美國資金可能轉入軍事用途，這將對美國國安與投資人構成風險。

(中時 )