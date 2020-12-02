2020台北資訊月今（2）日登場，華碩以「城市嬉遊趣」展現科技生活情境，依ZenBook、VivoBook、ROG / TUF Gaming及AiO / 桌上型電腦產品特色，打造沉浸式體驗場景，邀民眾融入各種情境，實際感受華碩產品魅力。

資訊月活動期間購機登錄最高可獲得價值NT$5,000超商禮券，並加碼抽ASUS VIP百萬點數(共5名，各20萬點)。華碩聯合科技業務處副總經理廖逸翔表示：「情境展示讓消費者能深刻體會華碩產品特點，加上資訊月的獨家優惠，樂觀預估年底整體買氣將較去年看漲2成。」

「城市嬉遊趣」主題館的ZenBook專區，展示輕薄OLED翻轉筆電—ZenBook Flip S (UX371)，以機場VIP室與咖啡廳呈現產品行動力及機動性，商務人士可依據使用情境隨時切換應用模式，讓工作、生活更有效率；VivoBook專區為潮流街頭場景，繽紛多彩的塗鴉牆，盡顯「有色有膽」產品精神，全新VivoBook S效能激升40%，對創作者來說無往不利，不但轉檔更快、剪片更強，多工處理更加順暢。ROG / TUF Gaming邀請玩家走進電競潮店，領略暢快的遊戲與極致效能；AiO / 桌上型電腦專區以高雅的飯店交誼廳構建，品味內外兼具的高品質影音魅力，體驗再享精美好禮。

至12月底前，除現場好康外，華碩線上資訊月也推出眾多登錄好禮！購買ZenBook系列指定筆電，贈限量「ZenBook手沖咖啡組」(內含手沖壺+黑沃濾掛咖啡包，價值NT$1,199)；ASUS ProArt StudioBook系列指定機種，送「Samsonite RED筆電後背包」（價值NT$4,700）；ROG系列指定電競筆電／桌機，送「ROG Certa Core入耳式耳機＋ROG×C.A.CHOU聯名滑鼠墊」（價值NT$3,599）；購買ASUS S300／S700TA系列家用桌機，送「1,000元全聯禮券」。

(科技)