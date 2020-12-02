時代力量前立委黃國昌2018年底率高雄市議員黃捷、林于凱爆料，前高雄縣長楊秋興機要祕書袁主民與女友謝蕙宇違法轉租台糖地牟暴利上百萬元，遭袁主民提告求償100萬元。一審高雄地院駁回袁主民告訴，袁不服上訴，二審高雄高分院2日宣判仍將上訴駁回，可上訴。

黃國昌前年12月4日開記者會，並掛著寫有「只要後台夠硬有力，就可拿公地牟取暴利」字樣的布條，指控袁主民透過人頭吳國勇承租鳳山的一塊台糖土地，並透過關係取得建照、使用執照後轉租經營小吃店牟利上百萬元。

記者會當天下午，袁主民極為不滿，前往高雄地檢署遞狀提告黃國昌、黃捷、林于凱等人涉及誹謗，質疑黃國昌爆料是為了打擊楊秋興，但他強調，「完全不認識吳國勇」，並說該塊地承租人是吳，與他完全無關，雙方也位有金錢上的往來，否認私相授受。

袁主民認為名譽受到損害，除了提告刑事誹謗罪之外，也對黃國昌等人提出100萬元的民事求償，並要求他們登報道歉。刑事誹謗部分，雄檢今年2月處分不起訴。

民事賠償部分，一審法官認為，吳國勇2005年向台糖公司承租該塊地，申請做室內桌球館及販賣部，獲高雄縣政府核發建照及使用執照，但該建物實際上卻是供KTV及小吃店使用，確實與核准的使用執照不符，土地確實有違法使用。

一審法官指出，黃國昌等人合理懷疑是爭土地的承租涉有違法情事，屬於意見表達的範疇，言論與公共利有無關，屬於可受公評之事，且有進行合理查證行為，認定袁主民請求無理由，應予駁回。

袁主民不服一審判決提出上訴，但二審高雄高分院2日判決出爐，仍然駁回袁主民提出的上訴，全案仍可上訴。

(中時 )