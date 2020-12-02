美國行動處理器大廠高通(Qualcomm)昨(1)日舉行年度盛事「Snapdragon Tech Summit」，發表了最新的旗艦產品高通 Snapdragon 888 (S888)5G行動平台，而非外界依高通以往命名邏輯預測的S875。對此，有研究機構認為，「888」以在華人社會有「發發發」的吉祥之意，認為是想藉此舉避免陸美緊張關係，並加強在大陸5G市場的滲透率。

據《BBC》報導，這次高通處理器不照以往命名邏輯，而是以「888」命名，讓市場不免感到意外。市場研究機構ABI Research的分析師Deborah Petrara表示：這可能意味著高通想將橄欖枝擴展到了正在遭受陸美貿易戰摧殘的產業當中。

美國商務部對大陸電信設備巨頭華為發出禁令，導致華為旗下海思半導體無法製造自行研發的麒麟5G處理器，高通也難逃波及。直至最近，美國政府才給予高通出貨華為許可，但只能出貨非5G產品。不過，隨著拜登政府即將上任，陸美關係是否改善，高通是否也能獲准出貨，市場正在關注。

S888搭載高通第三代 Snapdragon X60 5G數據機射頻系統，與前一代 S865要外掛X60 5G數據機晶片不同，是高通真正意義上首款5G旗艦級系統單晶片(SoC)，可在全球所有主要頻段提供mmWave和sub-6連線，並支援5G載波聚合、全球多SIM卡、獨立組網、非獨立組網和動態頻譜共用，實現全球相容性。

S888也支援第二代高通Sensing Hub，將進一步加強平台效能，整合更低功耗且常時啟動的AI處理功能，達到直觀的智慧功能。

(中時新聞網)