東興村文健站長輩出書了！卑南衛生所結合東興村達魯瑪克文健站、大南國小學童，在東興村活動中心舉辦「祈雨祭典」有聲繪本書成果分享會，繪本是手做撕貼書，可供讀者親手實作體驗，最大亮點是每篇都有魯凱族語翻譯的QRcode，適合學童及想要學習族語的讀者。

成果分享會中，魯凱族語老師陳四德在現場示範教學，並且強調這是1本相當值得延續在地文史的教材，而文健站的爺爺、奶奶們也跟著老師的解說下，動動手指、發揮想像力，將「祈雨祭典」繪本書拼貼出屬於自己創新風格的手撕畫作，每位長者都樂意分享自己的得意之作。

東興村文健站長輩出書了！繪本是手做撕貼書，可供讀者親手實作體驗，最大亮點是每篇都有魯凱族語翻譯的QRcode，適合學童及想要學習族語的讀者。(台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真)

東興村文健站長輩出書了！繪本是手做撕貼書，可供讀者親手實作體驗。(台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真)

卑南鄉衛生所自2019年承辦整合延緩失能計畫，就突破以往衛教宣導課，進入文健站以手做、歌謠、撕貼畫等方式，結合生活經驗，進行深獲長者們喜愛的延緩失能課程。

此次繪本有聲書主要是運用懷舊方式刺激大腦活化、同時訓練手眼協調性及搭配運動增加長輩肌力訓練，讓長輩能以撕、貼、畫畫的方式活用腦力、延緩失能；此外，繪本書也可讓長輩對於自我生命史的重整及價值再起。

「這是第1本，希望將來能夠陸續產出第2本、第3本！」東興村長陳興榮表示《祈雨祭典》繪本能順利成功出版，除了感謝衛生局與卑南衛生所團隊、東興村文化健康照服員的大力支持外，更重要的是東興村文健站長輩們，能夠互相照顧大家協力完成。

(中時 )