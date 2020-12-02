◎雙鋼印爆黑心貨 國家隊私設產線狂撈1700萬

新冠肺炎疫情復燃，口罩需求增加。台南市永康區口罩國家隊廠商精碳公司，竟私下生產未經許可的口罩販售圖利，不法獲利高達1700萬元。檢方發動3波搜索後，除扣得口罩成品、半成品與生產機具外，還將劉姓負責人及3名員工聲押獲准，全案正擴大偵辦中。

◎22家美豬業者不查廠 陳時中 ：邊境逐批檢驗把關

國民黨立委林奕華昨天質疑，蔡政府的美豬查廠作業若排除之前已開放進口的22家肉廠，台灣人明年1月1日仍可能吃到含萊克多巴胺的豬肉，衛福部長陳時中今表示，元旦起邊境將對所有進口豬肉逐批檢驗，基本上萊克多巴胺要超過容許量的可能是不會有，並強調未來若仍是零檢出的業者，應會自行標示無萊克多巴胺自清。

◎公費流感疫苗50~64歲超買單 復打首日近萬人搶接種

公費流感疫苗初期開打時因為搶打潮而「被暫緩」的50~64歲族群，昨天恢復開打第一天，單日就強打了近萬劑，佔了昨天總量的一半，施打率達15.8％，已經快要達標。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，12月中後還會有5萬劑新購的疫苗進貨，打到一月應該不成問題。

◎劇烈運動12分鐘 哈佛研究：可改善心血管疾病

運動對身體的好處多多，但也要注意強度。近日一則哈佛大學的研究發現，短短12分鐘的劇烈心肺運動，能讓人體代謝產物的能力發生變化，其中包括與糖尿病、心臟病和肝病相關的代謝產物，影響相當大。但不是所有人都適合劇烈運動，若本身有心血管相關的問題，建議要和醫生討論過再做。

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(中時新聞網)