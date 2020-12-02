《證交所》永固-KY明起開放信用交易 17:042020/12/02 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，永固-KY(5546)自今年5月20日上市至今已滿6個月，且符合各項標準規定，公告自12月3日起開放融資融券交易。 (時報資訊) #融資融券 #永固-KY 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股》砸277億美元 Salesforce收購Slack 10:162020/12/02 財經 永固-KY 3日起得為融資融券交易 17:192020/12/02 財經 《店頭市場》御頂今起預收款券 08:352020/12/02 財經 國泰台灣5G＋ ETF下周掛牌 04:102020/12/02 證券．權證 中信投信 簽訂ICE ESG指數MOU 04:102020/12/02 產業特刊 今日股市備忘錄 04:102020/12/02 證券．權證 台灣錢在燒11月發爐 房 北、中市交易量攀59個月高峰 04:102020/12/02 財經要聞 美食、統一 雙題材點火 04:102020/12/02 證券．權證 《金融》法人買賣對帳 全面採用集保系統 12:322020/12/02 財經 《證交所》台股權證交易一度異常 下午說明 13:232020/12/02 財經 財經熱門新聞 陸出口管制法12月生效 學者：1大宗貨品價格長期上漲 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 果粉怒了！調查：用iPhone的人智商竟比安卓低 - 要聞 特斯拉漲不停 馬斯克親自出面做空 警告員工股價會崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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