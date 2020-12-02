台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，永固-KY(5546)自今年5月20日上市至今已滿6個月，且符合各項標準規定，公告自12月3日起開放融資融券交易。

(時報資訊)