台北地院審理SOGO立委涉賄案，民進黨立委蘇震清質疑李恆隆的偵訊影音光碟出現雜訊遮蔽，懷疑遭變造；儘管事後北檢提出第二套錄音設備反駁質疑，但在同樣的偵訊時間點卻也出現雜訊。對此，文化大學法學院教授許惠峰接受本報訪問時表示，兩套設備要在同一時間點發生故障，實務上機率相當小；而錄音檔經送鑑定後，確實也不排除有「產生干擾信號的裝置被啟動」。

因此，許惠峰強調，依照《刑事訴訟法》第100-1條，筆錄紀載被告陳述，與錄音或錄影內容不符，不符的部分「不得作為證據」。因此他認為，目前偵查中所呈現的部分，確實有可能不代表全部的真實。

台北地院審理SOGO立委涉賄案，行賄主角李恆隆對於與蘇震清的金錢往來，從起初的「借貸」，改口為「我交錢是希望對方幫我做事」。對此重大轉折，蘇震清委任律師經向法院調閱偵訊「錄影光碟」，發現多段影音檔遭雜訊遮掩，懷疑李恆隆與檢方之間是否有利益交換，才出現翻供，

面對質疑，台北地院11月20日開庭時，公訴檢察官當庭反駁質疑，強調李恆隆當天應訊時，現場有3位辯護人陪同，且檢方另有一套獨立「錄音設備」，可證明沒有不當取證、利益交換或惡意逼供。事後，北檢也發出新聞稿說明絕無人為變造。

但蘇震清辦公室在今天又發佈聲明指出，第一次所調閱的影音檔確實充斥雜音，干擾時間將近6小時，經送專業鑑定單位後，認定是「經人為變造」所導致。

因此，蘇震清辦公室指出，在11月20日庭訊後，就再次向法院申請調閱檢方所稱的另一套「錄音檔」。結果，在11月30日取得該錄音檔後，卻又發現在同一段關鍵問訊時間點，竟然也發生遮蔽、聽不到聲音的狀況，且時間近5小時，而在過了這段時間後聲音又恢復正常。

蘇震清辦公室並在聲明中指出，「兩套設備同時故障，而後又同時恢復，機率有多少？」「北檢明知蘇震清必會對此不服，卻仍甘冒此大不諱，北檢在隱藏甚麼？」

對此爭議，文化大學法學院前院長許惠峰接受本報訪問時直白地說「兩套機器要在同時間故障，這個機率太小」。

許惠峰表示，根據蘇震清辦公室提及的錄音鑑定內容，確實提到干擾源的信號強度，在時間軸上有大幅度變化，而最常見的原因是「產生干擾信號的裝置被啟動或關閉」。他說，這就是不能排除有人為因素而造成檔案遭雜訊遮掩。

許惠峰說，檢方雖然解釋庭訊時辯護人都在場，問題是，根據《刑事訴訟法》第100-1條規定，「訊問被告，應全程連續錄音；必要時，並應全程連續錄影。」「筆錄內所載之被告陳述與錄音或錄影之內容不符者，除有前項但書情形外，其不符之部分，不得作為證據。」

因此，許惠峰強調，如果錄音檔不完整，那麼，呈現出的部分就不是全部的真實，「就算你說是事實，很可能也只是瞎子摸象。」因此，筆錄與錄音不符，當然不能作為證據。

許惠峰進一步說，況且如果是機器壞掉，會兩段都壞在同樣的地方嗎？我們不太相信。如果是人為做的，那為何要做這個事情？

許惠峰強調，根據《刑事訴訟法》第2條規定，實施刑事訴訟程序的公務員，就該管案件，應於被告有利及不利之情形，一律注意。因此，他雖然無法論定蘇震清是否被冤枉，但在偵查過程中，檢方是否有預設立場的可能，這點確實值得關注。

(中時 )