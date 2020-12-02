信功實業發表聲明。（摘自信功實業公司臉書）

行政院長蘇貞昌昨答覆蔣萬安詢問萊豬進口疑慮時表示，日前他到屏東的信功豬肉，對方還是國民黨中常委，很支持政府政策，不過隨即遭信功實業公司否認。對此，雲林菜農林佳新直言，這是大內宣做過頭會有的反饋，並擔憂信功可能會被查廠。

林佳新今(2日)在臉書上表示，口蹄疫暴發後，信功是第一個取得日本信賴出口「熟豬肉」的加工食品廠，信譽當然不用質疑，而且口蹄疫隔年即取得認證出口，所以不是今年才開始。

林佳新指出，楊董的國民黨員是真，中常委身分是真，但這都有損一個公司的信譽，「在商言商」日本人不會跟你套交情的，尤其是二三十年的商業模式，信功豬肉都是本土契作，而且主要訂單是日本為主，原因無他，契作難免整年下來成本價格偏高，所以他們的某部分高品質產品國內比較無法接受，但日本能接受，這恰好證明這公司的努力，所以當大內宣做到過頭時，這種反饋想當然爾勢必會來。

最後，林佳新也說，「美國能不能查廠我不知道，但可想而知信功即將被查廠」。

2日下午，屏東縣政府消防局隨即進入信功廠區進行消防安檢。對於消防單位是否真的來查水表了？ 信功董座並證實「上午有來」，但他表示，應該是例行性的檢查，不認為是所謂的「查水表」。

口蹄疫暴發後，信功是第一個取得日本信賴出口「熟豬肉」的加工食品廠 信譽當然不用質疑，而且口蹄疫隔年即取得認證出口，所以不是今年才開始 楊董國民黨員是真，中常委身分是真，但這都損一個公司的信譽，「在商言商」日本人不會跟你套交情的尤其是二三... 由林佳新發佈於 2020年12月1日 星期二

(中時新聞網)