自行政院推「向山致敬」開放山林政策後，截至10月為止，山難事故較去年同期增加41件；為此，台東縣消防局推出登山自救6大觀念，期盼避免山難一再上演。（空勤第三大隊提供／蔡旻妤台東傳真）

自行政院2019年宣布「向山致敬」開放山林政策後，據統計截至10月為止，高山型國家公園山域意外事故有113件，較去年同期增加41件，不僅增加國家整體救援量能，更讓救難人員疲於奔命；為此，台東縣消防局推出登山自救6大觀念，期盼避免山難事件一再上演。

縣消防局表示，從事登山活動，經常會遇上變化萬千的氣候、地形複雜的考驗及身體負荷的挑戰。登山前如果沒有做好萬全的準備，讓自己面臨險境的機會就增加，一旦遇到危險，除了尋求對外求援，更重要的是先如何自救。

消防局指出，登山迷途自救，首先是迷途時切勿繼續向前推進，走得越遠將使被尋獲機率越低，下切溪谷則是大忌；其次要避免身體失溫，找尋避風點做緊急避難處，如禦寒衣物不足，就得生火取暖。此外，地勢越高及開闊稜線越容易獲救，因為直升機搜索較易發現，手機也可能收得到訊號。

另外，如果必須移動，務必沿途製造明顯人為痕跡，或留下無用物品，將有利搜索人員發現；如想讓自己容易更被空中搜索發現，在聽到聲音或看到直升機時，記得到高點或開闊處升狼煙、頭燈閃爍或鏡子反光求救。

最重要的是謹記「野外求生333原則」並等待救援，3小時內需要保暖、3天內需要飲水、3周內需要飲食，先禦寒，再飲水，最後覓食。

(中時 )