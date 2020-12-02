民進黨今中執會討論修正「黨職人員選舉辦法」，刪除原規定地方黨部主委選舉須入黨滿2年限制等議案，被指為民進黨智庫副執行長吳怡農量身打造；據轉述，今會中有中常委反對，根本是「因人設事」。

據轉述，民進黨秘書長林錫耀則解釋，修改原因是因為，希望能夠年輕化，不是針對個人。

今中執會前，林錫耀還把英系要角中常委黃承國、黨團總召柯建銘、蘇系中常委吳秉叡等人先進辦公室，引發外界揣測。

此外，針對台北市黨部主任委員民進黨今中執會原本將討論將討論「黨員入黨辦法」，及「黨職人員選舉辦法」兩內規修正案；據轉述，一個是線上入黨相關事宜，另一個就是被指「吳怡農條款」，刪除原規定地方黨部主委選舉須入黨滿2年限制等議案。

據轉述，今第一案變更成同意薛凌及王孝維退出台北市黨部主委選舉案，等制度討論好了，再由縣市黨部公告；第二案為線上入黨，因為開放線上入黨後，入黨人數激增，因此擬增加未來線上入黨審查由黨中央負責，並由入黨複審小組每2週開1次會的規定，提高線上入黨審核頻率，此案爭議不大，因此無意義通過。

至於第三案刪除原規定地方黨部主委選舉須入黨滿2年限制等議案，據轉述，正國會派系的中常委陳茂松表態「不贊成」；他說，這是「因人設事」，要放寬的話，其他黨部也都要放寬；更點名連江黨部主委李問當初在黨職選舉前火速宣誓就職，增加一席黨代表，讓有心人士操作，牽涉地方勢力問題。

正國會的中常委陳亭妃也發言，認為太倉促，不是只限於台北市，因為現在大家能充分討論，很多人都不知道有此議案，是從報紙看到。

據轉述，黨主席蔡英文則表示，既然執委有不一樣想法，就讓大家充分討論並表達意見，此案就先延後再討論。

謝佩芬表示，今天中執會通過修正「黨員入黨辦法」、「入黨填表須知與審查作業要點」相關條文，明訂入黨審查採雙軌進行，簡化線上入黨審查流程，並增加入黨審查頻率，以利黨務工作數位轉型。

(中時 )