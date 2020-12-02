「金鐘主持人」徐哲緯搭檔「唱作女聲」范宸菲，將擔任「 2020客家流行音樂大賽」主持人，首次受邀主持大型活動也是決賽入圍者的范宸菲表示：「主辦單位很有勇氣！」徐哲緯鼓勵她：「主持人是綠葉，讓表演者說出心中想說的話很重要，並掌控當下的臨場反應。」而徐哲緯因為疫情關係工作減少，向來是「TRE台北國際成人展」御用主持人的他，今年受疫情影響而停辦，他笑說，收到很多宅男私訊表示「很寂寞」、「很空虛」、「今年不能看到你了」。

范宸菲曾參與植劇場、《炮仔聲》、《記憶浮島》等劇演出，目前正投入《國際橋牌社第二季》，也在講客廣播電台主持節目。她表示，搭檔徐哲緯一起主持讓她很放心，特別是當初觀看徐哲緯主持的電視節目〈作客他鄉〉就覺得風格溫暖，橫跨主持與音樂領域，是她學習的對象。她更是把張小燕當作學習榜樣，訪問主持於無形，卻無處不充滿溫度與能量，那必須如何地謙卑。

徐哲緯從植劇場注意到范宸菲，後來包括三立《炮仔聲》等戲，展現多樣化的演技，直到去年來參賽才發現她是客家人，驚訝她對客語創作的努力。並提醒她：主持大忌就是把名字說錯，可在前一天私下練習所有名字，如果不會就要馬上確認，通常還要做字卡，但不一定會看，那是一種安全感，因為資訊太多，上台要注意的就更多。

這次決賽入圍者之一的鍾季軒，是林曉培樂團的團長，之前請徐哲緯跨刀寫詞，沒想到林曉培很喜歡想自己唱，但鍾季軒不願割愛執意先參賽，林曉培最後擔任歌曲配唱製作人，鍾季軒也因為這次比賽經驗太美好，計畫明年發行客語專輯。徐哲緯日前發行客語單曲《臨暗supermarket》、《做工的人》，將收錄在客委會年底發行的音樂合輯，日前他為公廣集團譜寫客語形象歌曲，原定年底前往日本廣島演出計畫，因為疫情而暫停。

「 2020客家流行音樂大賽」即將在12月19日下午2點於永豐Legacy Taipei 音樂展演空間舉行決賽暨頒獎典禮，金曲歌后魏如萱也將首次與黃子軒合作音樂演出。

范宸菲擔任「2020客家流行音樂大賽」主持人（新視紀整合行銷提供）

徐哲緯擔任「2020客家流行音樂大賽」主持人（新視紀整合行銷提供）

徐哲緯、范宸菲擔任「2020客家流行音樂大賽」主持人（新視紀整合行銷提供）

(中時 )