大陸與澳洲的貿易爭端愈演愈烈，針對澳洲遭受中國政府以假訊息及假圖案不實資訊攻擊，外交部今天表示，外交部第一時間已發布推文，表達對澳洲的支持，並特別說明採用澳洲的「自由紅酒」（freedom wine)， 因為台灣與澳洲「站在一起更堅強」。

中國大陸不滿澳洲呼籲追查新冠肺炎來源，向澳洲葡萄酒實施高額關稅報復，引起全球串連挺澳洲葡萄酒運動。其外交部發言人趙立堅也在推特PO出一張澳洲士兵用國旗裹著阿富汗牧羊男孩割喉的照片，引發全澳洲不滿斥為假圖，連總理莫里森都親上火線，要求中方為此道歉。

外交部發言人歐江安表示，澳洲是台灣重要的理念相近夥伴，兩國對民主、自由、人權、法治有共享價值，台灣和澳洲經貿往來密切，在防疫、國際參與等面向也相互扶持。對於澳洲遭受中國政府公然使用假訊息及不實合成照片進行攻擊，台灣政府與人民感同身受。

她說，我國總統蔡英文表示「政府會用最適當的方式讓澳洲人民感受到來自台灣的溫暖」。外交部也在第一時間發布推文，表達對澳洲的支持，並特別說明外交部是採用澳洲的「自由紅酒」（freedom wine), 因為台灣與澳洲「站在一起更堅強」(stronger together)。

歐江安強調，台灣和澳洲有長年的友誼和信賴，澳洲除了是台灣年輕人熱愛的留學及度假打工國家，兩國在經貿、農業、能礦等各領域的往來更是頻繁。今年初台灣捐贈N95口罩供澳洲對抗野火；在新冠肺炎期間，兩國也優先交換彼此所需要的防疫物資，包括製造醫療口罩的熔噴不織布及消毒用酒精等；月前因應南澳疫情，台灣再度捐贈醫療口罩。

她說，2021年是澳洲駐台辦事處設立40週年，象徵台澳友誼歷久彌堅，相信台灣與澳洲將繼續在共享價值、維護區域和平穩定的共同信念，持續深化合作夥伴關係。

(中時 )