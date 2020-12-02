嘉義市咖啡店密度全台數一數二，阿里山咖啡也屢屢在國內外賽會中奪獎，打響知名度，12、13日2天嘉義市北門驛有「嘉義國際咖啡文化節遇見好咖市集」，在地的台灣咖啡、異國風情的土耳其咖啡都有。

來台10年、在嘉義市開土耳其餐廳的土耳其籍廚師ABi，採用土耳其咖啡豆，用細砂加熱，長柄銅製咖啡壺煮出濃郁香醇的土耳其式咖啡，再用土耳其風格的咖啡杯品嘗，因為疫情不能出國也能從咖啡裡感受異國風情。

土耳其籍ABi示範用細砂加熱煮出濃郁的土耳其式咖啡。（廖素慧攝）

土耳其風格的咖啡杯。（廖素慧攝）

阿里山管理處長馬惠達表示，阿里山咖啡近年在國內精品咖啡豆評鑑比賽屢獲佳績，今年阿管處首次與嘉義市觀光協會合作，在嘉義市舉辦咖啡市集，邀請遊客來喝好咖啡，並上山遊覽阿里山咖啡莊園及自然生態景觀。

嘉義市觀光協會理事長許賢哲表示，2020國際咖啡節於本月12日、13日上午10時至下午6時，在北門驛百年車站前廣場舉行，30多個攤位有一半是阿里山咖啡達人擺攤，其中有多位是今年台灣咖啡比賽的得獎人，還有咖啡餐肴、烘焙，也展售土耳其、越南咖啡，奶雕大師表演，展示多面向的咖啡文化。

另外，林鐵文資處推出「檜來嘉驛」檜木列車體驗活動，可在嘉義車站現場購票，搭乘全台唯一檜木列車往返北門驛活動現場及檜意森活村。

嘉義國際咖啡文化節安排12日下午2時至3時、13日下午3時至4時各1場咖啡拉花免費DIY，活動前1小時至服務台領取號碼牌，每場限額30人，12日下午3時至4時咖啡立體雕花展演。

(中時 )