萊豬爭議延燒，行政院長蘇貞昌1日指出，在屏東販售豬肉的信功實業股份有限公司很支持政府，豈料卻被信功董事長楊博仁打臉，稱反對萊豬，蘇故意誤導、拖他下水。北市議員王世堅2日表示，當家別鬧事，蘇發言應謹慎，記住蔡英文總統說的7字箴言「謙卑謙卑再謙卑」。

王世堅表示，蘇政務繁忙，希望蘇舉例時要更小心，這是幕僚作業的問題，蘇怎會說特定的養豬場支持表態政府？提醒蘇發言要謹慎，雖立委蔣萬安與蘇貞昌的質詢那場，蘇贏了，但辯論口才、技巧政策是蘇比較了解、嫻熟，蘇是老鳥，縱橫政壇50年，也是職業律師，即便表現好，也應切記蔡總統說的7字「謙卑謙卑再謙卑」。

「別贏了辯論，輸了民意！」王世堅說，謙卑是把事做好的第一步，當家的別鬧事，蘇應知道怎做，才能把國家的願景及人民的團結愈做愈大，不是意見不同就切割，然後愈切愈小，這是蔡總統一再告誡與提醒，蘇雖占上風，但蔣也必須加強，蘇代表的是執政團隊，可做得更好。

對於邊境管制，王世堅說，應該要嚴管，才能有比較正常及合理的生活樣態，以促進國內經濟，入境後也應普篩、檢疫隔離14天，讓普篩多加一道嚴厲的標準，日前才發生1天20多個確診案例，衛生單位突然靈光乍現要做普篩，但人多、金額大，所以贊成自費。

(中時 )