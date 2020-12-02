第3屆高雄市國中英文單字王大賽2日在樹德家商熱鬧展開，歷時2小時激烈又精采的「聽英拼單字」PK戰，除了比拚英文單字實力，更考驗選手們的速度與臨場反應，最終由陽明國中學生唐詠勝奪得冠軍，順利抱走單字王的殊榮。

此次英文單字王大賽共有66校416名學生參加，經過預賽選拔，共有120位選手進入最終決賽，本次賽制仿效美國Spelling Bee大賽，選手們必須在10秒內將單字拼寫在白板上，答錯1題即遭淘汰，題目的難度隨選手表現調整，比起往年，今年競爭更加激烈，每位選手們都戰戰兢兢，全力爭取單字王寶座。

在120人大混戰中，唐詠勝擊敗各路強敵，奪得最終冠軍，他也向大家分享此次奪冠的心情，唐詠勝謙虛表示，自己是第1次參加單字王大賽，相當意外可已拿到冠軍，他從幼稚園就開始接觸英文，所以基礎相當深厚，平時除了閱讀英文小說，也會跟弟弟用英語對話，藉此讓自己的英文生活用語更加熟練，也是這次能夠奪冠的關鍵。

高市府教育局主祕吳文靜表示，單字是學習英語的基本功，參賽選手在競賽過程中，不僅可以增進英語文基礎能力，提升英文單字字彙量，並激發學習英文動機，是高雄市成為雙語城市的基石。

承辦單字大賽的樹德家商也相當重視學生英語能力，校方預定在110學年度正式成立「全方位雙語職場達人特色班」，將開授全英文課程，並與美國知名大學策略合作，提供學生預修美國課程，享受國際化資源，暑假赴美短期研修，以銜接未來就讀國外大學，建立學生國際移動力，跨足世界職場。

(中時 )