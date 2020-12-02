性侵犯的強制治療是否違憲？大法官上個月召開憲法法庭辯論，律師主張國家不能「打著治療之名，實施隔離之實」，法務部代表反嗆，不要只考慮被告人權，性侵犯未治療就放走誰要負責？司法院大法官訂於12月31日宣示結果 。

聲請人之一的盧姓男子，因性侵遭判囚3年5月，服刑期滿因無法通過鑑定，長達8年拘禁在台中監獄附設醫院，他主張強制治療未規定最長時間，有違憲之虞，他手寫釋憲聲請書並寄信向司法院陳情，獲大法官受理。

此外，曾聲請通姦除罪化釋憲，獲司法院大法官認可，作成違憲解釋的台中地院法官張淵森，也針對性侵犯強制治療問題再次挑戰大法官，他與另名法官潘韋丞及盧等3名性侵犯都聲請，大法官併案審理。

上個月大法官召開憲法辯論，3名聲請釋憲的性侵犯均委由律師出庭，律師主張，強制治療沒有 規定治療時間的上限，違反比例原則，而且對犯罪者是「標籤詐欺」 、「國王的新衣」，嚴重侵犯人身自由。

聲請釋憲的法官則認為，強制治療有其必要性，但需要規範清楚治 療期限，他們主張違憲的部分，是法律沒有讓當事人向法院提出停止 治療聲請的權利，沒有讓其到庭陳述意見等。大法官已訂於12月31日宣示釋憲結果。

(中時 )