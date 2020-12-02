柯朱將同台 王世堅酸：白爛合 17:282020/12/02 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市議員王世堅。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲4日將與前國民黨主席朱立倫同台，被外界視為藍白合作起手式，柯文哲直言「想太多了」，強調那只是一場公益活動。而民進黨北市議員王世堅2日則酸，提醒國民黨，這叫「白藍合作」，就是「白爛合」，國民黨自己看著辦。 王世堅說，提醒國民黨若要合作，切記不是「藍白合」，是「白爛合」，藍雖是百年大黨，但三兩下竟被柯「拿去配」，民進黨可是吃過柯很大的虧，但柯的雕蟲小技已被民進黨識破，他又是最先發現，所以藍自己看著辦，他隔岸觀火。 (中時 ) #國民黨 #民進黨 #合作 #王世堅 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明倫社宅租金4萬 柯文哲：不要全窮人住 13:482020/12/02 政治 陸澳爆爭端 外交部：台灣與澳洲「站在一起更堅強」 17:112020/12/02 政治 挺萊豬 別拿民間企業祭旗 04:102020/12/02 時論廣場 丁怡銘牛肉麵事件翻版 國民黨轟蘇貞昌拖信功下水應下台 11:212020/12/02 政治 北京反守為攻大棋局 04:102020/12/02 論壇廣場 邁就任百日 綠給85分藍評43分 04:102020/12/02 地方新聞 新聞分析》綠防萬安強攻 黑蔣生產線成形 04:102020/12/02 焦點要聞 蘇揆稱業者挺萊豬遭打臉 王世堅嗆：當家別鬧事 17:142020/12/02 政治 大學「公私併」目標 教育部：追求卓越、不是解決私校退場 12:492020/12/02 生活 台師大內線爛 靠協防補回來 04:102020/12/02 運動天地 政治熱門新聞 陳其邁民調墊底原因曝光？陳致中斷言：都他害的 - 政治 「罷瑤」突破3.2萬 他為孩子哽咽拜託羅智強：可以幫忙擋下萊豬嗎 - 政治 「罷捷」最新進度曝光 大媽高舉4字超狂催票 - 政治 陳其邁六合夜市辦桌為何被罵翻 葉匡時爆2關鍵 - 政治 打臉蘇揆效應太巧合 信功廠區下午遭消防安檢 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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