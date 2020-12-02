台北市長柯文哲4日將與前國民黨主席朱立倫同台，被外界視為藍白合作起手式，柯文哲直言「想太多了」，強調那只是一場公益活動。而民進黨北市議員王世堅2日則酸，提醒國民黨，這叫「白藍合作」，就是「白爛合」，國民黨自己看著辦。

王世堅說，提醒國民黨若要合作，切記不是「藍白合」，是「白爛合」，藍雖是百年大黨，但三兩下竟被柯「拿去配」，民進黨可是吃過柯很大的虧，但柯的雕蟲小技已被民進黨識破，他又是最先發現，所以藍自己看著辦，他隔岸觀火。

(中時 )